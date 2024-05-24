恒指兩周低 失守萬九關 20大機構增持港中資股
港股沽壓持續，恒生指數昨日失守萬九點關，收報18,868點，為近兩周收市低位。不過，全日成交額扭轉過去4日縮減形勢，按日增2.59%至1,299.65億元。券商中金指，20大主動型管理機構在今年首季，按季增持在港上市的中資股2.5%，並減持A股與中概股。
恒指低開171點，報19,024點，已見全日高位，跌幅一度擴大至419點，低見18,776點，收市挫326點或1.7%。國企指數跌115點或1.7%，報6,701點；科技指數跌96點或2.41%，報3,896點。北水單日淨流入35.1億元，較上一日增加1.12倍。
阿里擬發最多50億美元債
大型科網股拖低大市，市傳阿里巴巴(09988)計劃發行可換股債券，加上旗下超市大潤發傳將關閉20間店及裁員兩萬人，拖累股價挫逾5%。收市後，阿里公布擬發本金45億美元於2031年到期的可轉換優先票據，料授予最多5億美元票據的選擇權。
大摩唱淡 網易插近8%
網易(09999)放榜前被摩根士丹利下調其美股投資評級，由「增持」降至「與大市同步」，目標價由120美元降至100美元，股價大跌近8%。
中金表示，據該行計算，近期流入港股的資金，令港股沽空比率在一個月內下降6個百分點至14%，為2014年1月以來最低。截至今年3月，全球各類主動式基金對中資股的整體配置比例，已從2020年1月高位15%，降至5%。
該行又指，截至今年第一季，全球龍頭對沖基金整體對中資股的倉位按季跌9.3%，超過同期MSCI中國指數2.2%的跌幅。假設外資都從「低配」轉為「標配」中資股，將可望帶來超過450億美元的流入，惟需要基本面明顯改善來配合。
本港財金官員稱，中國作為全球第二大經濟體，經濟增速較快，加上市場規模龐大，即使西方國家遏制中國，都阻擋不到國家發展，資金會回流香港，而最近部分資金陸續湧回來，認為本港最重要做好自己，為投資者提供良好回報，就自然能吸引資金回流。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：