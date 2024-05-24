恒指兩周低 失守萬九關 20大機構增持港中資股

港股沽壓持續，恒生指數昨日失守萬九點關，收報18,868點，為近兩周收市低位。不過，全日成交額扭轉過去4日縮減形勢，按日增2.59%至1,299.65億元。券商中金指，20大主動型管理機構在今年首季，按季增持在港上市的中資股2.5%，並減持A股與中概股。

恒指低開171點，報19,024點，已見全日高位，跌幅一度擴大至419點，低見18,776點，收市挫326點或1.7%。國企指數跌115點或1.7%，報6,701點；科技指數跌96點或2.41%，報3,896點。北水單日淨流入35.1億元，較上一日增加1.12倍。

中金表示，據該行計算，近期流入港股的資金，令港股沽空比率在一個月內下降6個百分點至14%，為2014年1月以來最低。截至今年3月，全球各類主動式基金對中資股的整體配置比例，已從2020年1月高位15%，降至5%。

該行又指，截至今年第一季，全球龍頭對沖基金整體對中資股的倉位按季跌9.3%，超過同期MSCI中國指數2.2%的跌幅。假設外資都從「低配」轉為「標配」中資股，將可望帶來超過450億美元的流入，惟需要基本面明顯改善來配合。

本港財金官員稱，中國作為全球第二大經濟體，經濟增速較快，加上市場規模龐大，即使西方國家遏制中國，都阻擋不到國家發展，資金會回流香港，而最近部分資金陸續湧回來，認為本港最重要做好自己，為投資者提供良好回報，就自然能吸引資金回流。

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