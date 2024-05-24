南韓擬千五億資助半導體業保地位

被喻為「新石油」的晶片有價，各地都在搶挖，而為強化產業競爭力，各國都將之提升至國家戰略，以各種補貼方式支持產業發展。最新傳來全球最大的記憶體晶片出口國的南韓宣布推出總值26萬億韓圜（約1,489億港元）的晶片產業資助計劃，計劃規模較該國財政部部長崔相穆早前提議的10萬億韓圜增加超過一倍，將對晶片產業的部分投資提供17萬億韓圜財政支持及稅務優惠，料有利該國的晶片製造商如三星電子及SK海力士保持市場主導地位。

三星股價昨日收報78,300韓圜，升0.77%；SK海力士收報20萬韓圜，升1.16%。

設基金支持無廠公司 南韓總統尹錫悅表示，將設立一個一萬億韓圜的基金，支持無晶圓廠公司和設備製造商，並要求產業部提出創新措施，以加強南韓在非存儲晶片領域的競爭力。

鑑於中美關係緊張，或持續影響全球供應鏈，故各國都在增加本地產業資本開支投入，以確保供應，並維持出口競爭力。

南韓既是全球最大的記憶體晶片生產國，長期以來傾向於由三星電子和SK海力士等私人企業集團來領導投資活動，惟面對激烈的國際競爭，南韓政府亦不得不擔起更積極的角色，主導三星及SK海力士在首都首爾以南的龍仁市建設被譽為世界上最大的高科技晶片製造園區，以吸引晶片設備和無晶圓廠公司。