英偉達豪言AI晶片難求

上季多賺6倍 收入漲兩倍齊破頂 股份一拆十 季息增倍半 有全球人工智能（AI）股王之稱的英偉達（Nvidia），上季交出了一份不俗的業績。於截至今年4月28日止一季收入按年增長2.62倍至260.44億美元，純利更大增6.28倍至148.81億美元，兩項數據不僅再次創下新高，亦勝過市場預期。行政總裁黃仁勳揚言，新一輪工業革命已經開始，並重申AI將為各行各業帶來顯而易見的生產力增長，預告AI晶片將供不應求！

政府企業巨資建AI工廠 展望本季，在高基數的情況下，該公司估計收入仍將達到280億美元，相當於按年增長逾一倍；同時宣布將股份「一拆十」，並擬增加季度股息1.5倍，至每股10美仙（即拆股後每股派一美仙）。

黃仁勳指出，企業與政府正跟英偉達合作，耗資數萬億美元把傳統的數據中心升級成為「AI工廠」，從而生產AI作為商品。他又重申此前提出的「AI主權」概念，即政府會希望在本地的數據中心研發及訓練AI，以保障數據及技術安全，而這意味着需要大量的硬件設備，勢將提振產品需求。

數據中心收入再創新高 他又表示，不斷增長的需求推動數據中心晶片業務的增長，而生成式AI的應用已擴展到不同行業領域，創造了多個數十億美元的垂直市場。具體而言，英偉達旗下以AI伺服器晶片為主的數據中心收入上季達到225.63億美元，按年大增4.26倍，又一次刷新歷史新高。

根據英偉達高層的說法，客戶購買及使用英偉達的產品，可以帶來更大的潛在收入，絕對是物有所值。

財務總監Colette Kress在業績會議上指出，雲服務供應商每花一美元購買其伺服器產品，有可能在未來4年內獲得5美元的圖像處理器（GPU）託管服務收入（終端用戶向雲服務供應商付款，租借英偉達GPU進行雲端運算）。她指出，對於這些終端客戶（通常是AI研發者）而言，英偉達的產品提供了最佳的模型訓練時間、最低的成本。

對於英偉達今年3月推出的Blackwell GPU架構平台，Kress稱，新平台的產品可以把運算成本和能耗降至原來的二十五分之一。

股價曾升10% 破一千關 事實上，客戶購買英偉達的產品能夠用來生財賺錢，其實也算是一種「傳統」，哪怕是面向零售消費者的產品也是如此。

作為英偉達「老本行」的遊戲業務，其實主要就是與電腦圖像顯示卡相關的生意。眾所周知，顯示卡一直都是用於加密貨幣「挖礦」的主要工具。

早於2018年，英偉達就因為未有披露加密貨幣「挖礦」需求對其業務的影響，遭美國證券交易委員會（SEC）調查及指控，最終英偉達支付550萬美元的罰款以取得和解。

該公司上季遊戲業務收入為26.47億美元，按年增長18.16%，雖然增幅遠遠不及數據中心業務，但在加密貨幣行業復甦的推動下，依然取得了不錯的表現。公司管理層亦維持一貫作風，繼續試圖淡化加密貨幣對其業務的影響，即使曾經因此被SEC指控，也依舊對「挖礦」需求三緘其口。

英偉達股價於周四早段曾升10.29%，高見1,047.27美元。晨星（Morningstar）策略師Brian Colello認為英偉達目前估值合理，又指管理層在業績會議上提到Blackwell產品供不應求，而且也未有看到任何AI需求放緩的迹象，故將英偉達的合理估值預測，從每股910美元提高15.38%至1,050美元。

英偉達數據中心業務收入趨增 公司股價近年大幅上揚 公司上季業績摘要