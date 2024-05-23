專家樓評：轉按賺回贈 宜趕尾班車

在過去幾年，不少正在供樓的業主為賺取現金回贈而定期轉按，但在現時高息環境下，大部分銀行基於成本及邊際利潤而大幅削減轉按現金回贈。

金管局住宅按揭統計顯示，轉按申請由去年8月份3,361宗跌至最新3月份627宗，縱使轉按誘因大減，但部分業主仍有轉按需求，究其原因不外乎以下幾點。

甩發展商按揭免捱貴息 有部分新盤買家購買物業時會選用發展商提供的按揭計劃，這類計劃一般設有兩至3年低息蜜月期，息口可低至一至3厘，但蜜月期過後，利率往往會急升到最優惠利率（P）至P加一厘，即實際按息可高達5厘以上，高於現時一般銀行按息約4.125厘水平。因此，這批業主一般會在蜜月期後轉按至傳統銀行，避免捱貴息。

不少買家首次置業時都會透過按揭保險計劃承做高成數按揭，而近期租賃市場持續活躍，業主或想將單位改為出租用途，若果單位仍有按保在身，便要透過轉按方式，向按保公司「甩按保」，以及將按揭成數下調至六成或以下方可出租。

有一些買家因入市時入息不足以通過壓力測試，而需要尋求擔保人以增加借貸能力。不過，這些擔保人日後想置業，銀行最高可批出的按揭成數會被扣減一成，供款與入息比率要求亦會由50%下調至40%。故這些擔保人買樓前會先透過轉按「甩名」調低入市門檻。

如閣下為上述幾類人士，在現時仍有個別銀行提供小量現金回贈下，應考慮盡快趕上「轉按尾班車」。但要留意，不論任何原因申請轉按，申請人都需要重新經銀行審批，即是所持有的單位需要重新進行估價，同時申請人亦須通過銀行「供款與入息比率」的要求，即每月供款不得超出月入50%。每間銀行對轉按業務取態不一，建議有需要人士可透過大型專業的按揭轉介公司，協助選擇最適合的銀行及按揭計劃。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明