股市估市：日股暫整固 有力再破頂

企業公布的業績表現理想，加上美國核心通脹6個月來首次降溫，市場增加今年美國減息次數預測，推升歐美股市創歷史新高。標普500指數最近一個月升約5.6%，升勢亦廣泛，11個子行業全錄得正回報，5個子行業──金融、資訊科技、非必需消費品、公用事業，以及房地產均跑贏大市。

東證市盈率返合理值 受惠人工智能（AI）需求，費城半導體指數更升9.1%，而港股中，國企指數氣勢更盛，一個月升幅達20%。不過，日本股市卻斯人獨憔悴，雖然日經平均指數年初至今仍有近16%升幅，但最近一個月只升約2%，近期表現跑輸環球股市，日經平均指數在3月日本議息會議時由近41,000點，一度跌到37,000至37,500點。美國減息預期減弱和長期利率上升，是日股調整主因。

然而，相信日股再跌空間有限。東證指數12個月遠期市盈率現已修正至14到14.5倍，接近歷史區間中值。相對美國長期利率上升幅度，日股亦已過度回調。

4月美國10年期實質孳息率累升逾40點子，2021年至今若孳息率有相若升幅，以美元計價的東證指數一般跌約5%，但最近回調幅度達10%。市盈率回歸中值及股市回調幅度已大，應可限制跌幅，預期日經平均指數在38,000點左右有支持。

以美元計價的日股，過去在與日本央行相關的重要事件發生前往往跑輸美股，然後在事件完結後才追落後，該走勢在過去6個月左右特別明顯。日本央行4月會議未導致市場動盪，目前預計日股將再次追落後，但在6月底前料難反彈至40,000點以上，因為日股全年業績期進度即將加快，而2025財年的初始盈利指引或指向利潤回軟。

望年底上衝四萬三關 當初始盈利指引不及市場預期時，市場盈測下調或令股價承壓。因此，日股或繼續區間上落，預期指數在6月目標為39,000點，但日股今年仍將受惠企業盈利增長、通脹回歸、企業繼續加大力度提高企業管治及股東回報，相信日股在現水平整固後，或可在9月及12月分別上試41,000點及43,000點。

日本的春季工資談判的薪酬升幅比預期大，宏觀環境反映包括中小企僱員在內的工資大幅上升可能性愈來愈高。預計名義工資和實質工資增長將在下半年明顯轉為正值，將是上世紀90年代中期以來首次。收入環境改善，以及因疫情引致的「超額儲蓄」仍高達近40萬億日圓，預計個人消費將復甦，整體看好與消費相關的行業。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪