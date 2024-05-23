港甲廈租金連挫24個月

本港甲級寫字樓吸納量明顯改善，惟租金持續低迷。今年4月整體甲級商廈市場再錄得約24.8萬方呎正吸納量，不過租金按月仍跌約0.4%，已連續24個月下挫。

仲量聯行的《香港地產市場觀察》報告指出，4月整體市場空置率下跌約0.1個百分點至約13%。灣仔/銅鑼灣和九龍東的甲廈空置率按月同樣下跌，最新約10.2%及17.7%，分別減少約0.2個百分點及約0.3個百分點。中環和港島東空置率分別約10.7%及約13.5%，漲約0.1個百分點及約0.3個百分點。

報告又顯示，上月整體甲廈租金仍然下跌，最新報每方呎租金約50.4元。事實上，租金自2022年5月開始向下，至上月已累挫逾12%。上月主要分區市場中，中環和港島東租金分別下跌約0.2%及約0.9%，尖沙咀和九龍東租金均下跌約0.4%。

仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷認為，疲弱的經濟和寫字樓新供應，短期內持續為租金帶來下調壓力。而寫字樓的中長期新供應減少，料將緩和租金跌幅。

尖沙咀舖叫租回落47% 另外，美聯旺舖陳文譜表示，獲業主委託代理出租加連威老道20至22A號瑞生尖沙咀酒店地庫至2樓巨舖，建築面積約12,903方呎，意向月租約120萬元，平均呎租約93元。物業曾由大型運動品牌承租，月租達230萬元，現時叫租較高峰期回落約47.8%。

舖位市場錄短炒。九龍城長寧街2至58號地下40號舖，建築面積約1,000方呎，以1,098萬元登記易手，原業主於去年9月才以930萬元買入，持貨僅8個月，帳面升值約18%。