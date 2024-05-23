富怡200萬拍出 12年最平

低價及細價物業成為市場爭奪目標，其中，小西灣居屋富怡花園銀主單位，實用面積約431方呎，透過拍賣僅以200萬元未補價第二市場價售出，屬屋苑近12年最平。

忠誠拍賣昨售出一項物業，為上述項目的2座低層E室，僅以開價賣出，呎價約4,640元。今年4月項目一個相同面積高層戶，以280萬元未補價易手，反映最新成交價低約28.6%。同時，有3項物業拍賣前售出，包括葵涌中心連平台單位，以330萬元售出，呎價約9,402元。另外，元朗塘坊地皮連上蓋3層建築物，屬銀主物業，亦以290萬元賣出。堅尼地城慧華閣1樓單號車位，也於拍賣前以125萬元售出。

黃開基拍賣行有物業拍賣前沽出。其中，佐敦文華新村（又稱八文樓）文昌樓低層30室連租約單位，實用面積約565方呎，以400萬元賣出，呎價約7,080元。單位銀行網上估價約485萬元，最新成交價低約17.5%。

部分曾推出拍賣單位亦賣出。東涌東環2A座中層2室銀主盤，以665萬元售出，呎價約10,391元。單位原業主於2015年以約726萬元買入，現時大幅貶值約61萬元。黃大仙居屋翠竹花園7座高層E室，以280萬元未補價售出，呎價約5,785元。

富榮未補價賣608萬貶17% 居屋錄大幅蝕讓個案。世紀21家天下黎振傑稱，旺角富榮花園17座高層H室，實用面積約592方呎，三房間隔，去年4月未補價第二市場叫價750萬元，累減142萬元，以608萬元成交，呎價約10,270元，原業主購入約5年帳蝕130萬元或約17.6%。