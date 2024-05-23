半山捌號獲投資者購3個單位
自撤辣後，市場持續有投資者掃貨。英皇國際(00163)發展的西半山半山捌號，昨獲投資者以近2,000萬元連購3伙。單位實用面積203至311方呎，屬開放式及一房間隔，成交價533.46萬至868.57萬元，呎價26,279至27,928元。當中28樓及29樓D室兩個開放式單位均連租約出售。
名日‧九肚山推售11伙
長實集團(01113)發展的沙田名日‧九肚山，將於周六以價單形式出售9伙，及下周一起標售兩伙，合共推售11伙。長實營業部首席經理郭子威表示，將發售的單位均是第2座B室，實用面積1,053方呎，全屬「大三房」，入場戶為第2座2樓B室，折實售價1,499.8萬元，折實呎價約14,243元。
集團營業經理詹勳榮指，買家可獲總值38萬元的「高尖置業傢俱禮券」優惠，選用「高尖才俊滴滴金」付款計劃，可享有3.75%折扣優惠及特長成交期。啟德澐璟昨單日沽3伙，吸金逾1.6億元。
超級豪宅推售步伐加快，嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，上載最新銷售安排，安排周日招標發售第1座3樓A室四房戶，實用面積4,315方呎。
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