海典軒短炒5個月賺87萬

撤辣減低住宅短線轉售成本，近期部分低位入市業主趁機出貨。屯門海典軒有兩房單位，減價後以640萬元易手，持貨約5個月帳面即賺87萬元。

美聯梁浩文表示，上述單位為2座高層C室，實用面積約485方呎，原業主購入單位不足半年，原先打算收租，見近期樓價低位回升，考慮加快套現，早前叫價680萬元放售，終減價40萬元，獲區內用家購入，成交呎價約13,196元。原業主於2023年12月以553萬元購入，單位帳面升值約15.7%。

元朗單幢樓都錄同類個案。中原王勤學指，寶豐大廈一個高層單位，實用面積約211方呎，曾叫價260萬元，減價10萬元即沽出，成交價250萬元，呎價約11,848元。原業主今年1月才以210萬元購入，持貨約4個月帳賺40萬元，樓價升幅約19%。

維港滙I升值5% 近年推出新盤，罕現帳面升值個案。香港置業林冬盈稱，西南九龍維港滙I第2座中層B室，實用面積約489方呎，兩房間隔，享維港海景，屬兩房樓王，以約1,450萬元放售約兩個月，同區首置客以1,428萬元成交，呎價約29,202元。原業主於2021年8月以約1,360萬元購入，帳面獲利約68萬元，或升值約5%。