新界上車盤續冧價

嘉湖不足3年蝕21% 荃中三房僅售440萬 新界細價上車盤交投量高，向為二手樓市指標，惟撤辣後樓價繼續尋底。早年入市的業主爭相「跳車」。天水圍嘉湖山莊三房單位，不足3年樓價帳面大幅貶值約21%。荃灣中心再現損手個案，三房戶只售440萬元，約4年帳輸60萬元。

中原伍耀祖表示，嘉湖山莊5月交投回升，惟不乏蝕讓，上述麗湖居10座高層C室，實用面積約546方呎，叫價498萬元放售，減價10萬元，以488萬元沽出，呎價約8,938元。原業主於2021年11月以620萬元買入，持貨不足3年，帳面虧蝕132萬元。

新港城480萬沽 跌價9% 撤辣後一度被「熱炒」的荃灣中心，樓價未見起色。世紀21集團林國輝指，該盤7座中層A室，實用面積約422方呎，剛以呎價約10,427元成交，原業主於2020年5月以500萬元購入，單位期內跌價約12%。

新界東細價指標馬鞍山新港城做價「4字頭」有交易。世紀21奇豐張翠珊稱，屋苑D座中層2室，實用面積約321方呎，放盤一個月，累減30萬元，以480萬元獲承接，呎價約14,953元。原業主持貨逾6年，期內帳面跌價近9%。

元朗新盤低開，二手市即時有沽壓。市場消息透露，朗庭園2座低層兩房戶，實用面積約421方呎，市傳以416萬元成交，呎價約9,881元。單位於2019年以560萬元買入，約5年帳面賣平144萬元，跌價約25.7%。

NOVO LAND銀主盤傳貶32% 市場消息指，屯門兆康NOVO LAND第1A期1座高層兩房銀主盤，實用面積約418方呎，今年2月於拍賣場以560萬元推出，一直未獲承接。市傳該盤近日以約450萬元售出，呎價約10,766元。據了解，原業主2022年購入上址，做價低逾200萬元或約32%。

將軍澳日出康城細單位頻頻損手。美聯梁傑表示，MARINI第2B座低層E室，實用面積約376方呎，一房連套房間隔，叫價620萬元，放盤約兩個月，近日減價至568萬元，獲3組客同日睇樓，搶高至570萬元成交，呎價約15,160元。原業主持貨約5年，轉手帳面仍虧蝕112.9萬元。