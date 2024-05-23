●英國馬莎百貨（Marks & Spencer）截至3月底止全年稅前盈利按年增長58%至7.16億英鎊（約71億港元），創10年來最高水平，並勝市場預期。期內收入增長9.4%至130億英鎊。去年該企的食品及服裝部門顯著復甦，食品銷售額上升13%，服裝及家居部門的銷售額亦增長5.3%。