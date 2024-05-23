簡訊一覽
●阿里巴巴(09988)旗下的AlipayHK宣布，與旅遊預訂平台HOPEGOO合作，令該錢包全港400萬活躍用戶昨日起可以直接購買通往全國各地的高鐵票及火車票，便利本港旅客出行，成為全港第一個售賣高鐵票的電子錢包。另外媒引述新加坡會計與企業管制局（ACRA）提交的文件顯示，阿里再向東南亞電商Lazada注資2.3億美元，為今年內首次。阿里已向Lazada累計注資逾77億美元。
●網購平台HKTVmall的母企香港科技探索(01137)提出有條件現金要約，回購最多一億股，要約價為每股2.15元，佔已發行股份約11.3%，要約並無建議回購最低股份數目。該股昨日收報1.91元，升7.3%，成交4,159萬元。
●高鑫零售(06808)首席執行官及執行董事沈輝預期，集團今年不但可以扭虧，並可錄得以億元計盈利，並透露集團5月份營收較去年同期有6%增長，今年同店銷售持平。
●深圳高速(00548)擬於5月24至27日期間，在中國市場面向專業投資者公開發行規模不超過15億元人民幣的2024年公開發行公司債券（第一期）。
●中國再保險(01508)今年首4個月經由子公司中國大地財產保險所獲得的原保費收入總額約為189.39億元人民幣，按年增長0.11%。
●富達基金於5月17日在場內增持中國海外宏洋(00081)38.1萬股，平均價每股2.0306元，持股量由4.99%增至5.01%。
●Westwood Global Investments於5月16日在場內減持東風集團(00489)745萬股，平均價每股2.9078元，持股量由5.17%降至4.88%。
●英國馬莎百貨（Marks & Spencer）截至3月底止全年稅前盈利按年增長58%至7.16億英鎊（約71億港元），創10年來最高水平，並勝市場預期。期內收入增長9.4%至130億英鎊。去年該企的食品及服裝部門顯著復甦，食品銷售額上升13%，服裝及家居部門的銷售額亦增長5.3%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：