美擬釋百萬桶儲備壓低油價

美國總統大選如戰在弦，現任總統拜登的「箍票」招數亦漸趨頻密，最新更從石油儲備埋手。華府昨日表示，計劃由美國東北部石油儲備中釋放100萬桶石油，以便在夏季駕車高峰期來臨前降低油價。

美國能源部在聲明中稱，將建立一個競標程序，供應量會以10萬桶為分配單位，確保當地零售商能夠在7月4日，亦即美國獨立日前夕得到石油並低價出售，協助降低美國家庭與消費者的開支。

據悉，這些石油將取自新澤西州和緬因州的儲存地，相關儲備是2012年超級颶風珊迪襲擊煉油廠後建成。據美國能源部數據顯示，目前原油儲備約3.67億桶，低於俄烏戰爭前約6億桶的水平，但仍是全球最大的緊急原油供應。受消息影響，國際油價昨日偏軟，紐約期油及布蘭特期油曾跌逾1%，每桶分別報77.55美元及81.73美元。

比特幣跌穿7萬關 以太幣揚 幣圈方面，比特幣價格昨略為回調，跌穿70,000美元大關，報69,960美元，跌逾1%；以太幣則升逾3%，報3,765美元。最新灰度及富達在向美國證券交易委員會（SEC）提交的以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）申請文件中，刪除質押措詞，亦即任何人都不能質押基金內的以太幣，被視為獲SEC放行與否的關鍵。