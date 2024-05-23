日本4月進出口俱增8.3% 遜預期

日本出口貨值按年變幅

日本貨幣貶值，理論上可提振日本的出口，但最新貿易數字表現卻與市場估計有出入。日本4月出口按年增8.3%，連增第5個月，惟低於市場預期的11.1%，前值為7.3%。同期進口亦因兌換成日圓後大幅上升，4月進口亦按年增8.3%，低於預期的8.9%，前值為降4.9%。

圓匯貶 貿赤擴至230億 另4月貿易逆差為4,625億日圓（約230億港元），同樣遜於市場預期的3,395億日圓，凸顯日圓貶值帶來的經濟負擔。

上月該國出口上升，主要由汽車出口所帶動，半導體製造設備和包括晶片在內的電子零件出口也見增加。按地區劃分，日本對中國出口按年升9.6%，對美國出口升8.8%，對歐洲出口下滑2%。經濟學家木村太郎認為，日圓貶值是貿易赤字擴大的最大原因，因為與前值相比，日圓貶值對進口的提振大於對出口的提振。日本財務省則指出，4月日圓兌每美元平均匯率為151.66，較一年前下跌近15%。

日本進口價格上升，觸發對輸入型通脹的憂慮。有調查顯示，多數日本進口商面臨提價將原物料成本上漲轉嫁給客戶的壓力。不過，對海外業務較多的日企而言，日圓貶值後，即海外利潤換回日圓會增加，其中豐田汽車本月上旬公布的去年度業績表現強勁，便受惠匯兌收益。日圓昨日曾跌0.18%至156.43兌每美元，每百日圓維持在4.99港元。

10年期債息曾見一厘 日本總務省將於明日公布4月通脹數字，其中核心通脹預料將由3月的2.6%，放緩至2.2%，單看通脹能否支持日本央行在下月14、15日議息會議後加息，目前仍屬未知之數。不過，國債孳息率卻偷步連日上升。屬長期利率指標的日本10年期國債孳息率一度曾升兩點子至一厘，創2013年5月以來新高。市場憧憬日央行繼續推進貨幣政策正常化，預期將減少購買國債，國債因而被出售。

股市方面，日經平均指數收報38,617點，跌329點或0.85%，為連跌兩日。東證指數亦跌22點或0.81%，收報2,737點。大和證券高級策略師細井秀司表示，全球都正在等待美國晶片巨企英偉達的業績公布，預料其結果會左右美股和日股的走向，令市場觀望味道濃厚。