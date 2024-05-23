英上月物價漲2.3%超預期

英國國家統計局（ONS）公布，4月通脹按年升2.3%，雖較前值低0.9個百分點，但高於市場原來預期的2.1%。在扣除能源、酒精、煙草後的4月核心通脹按年升3.9%，比3月時回落0.3個百分點，但高於市場預期的3.6%。消息公布後英鎊轉強，兌美元曾升0.21%至1.2733，兌港元曾報9.9381。

下月減息機會降至15% 英國最新通脹率高於預期，令市場預計英倫銀行下月減息的機會率由原來的50%，急降至15%；8月減息的機會亦由原來的70%，降至40%。其中英國以服務業主導，4月服務業通脹年率僅降0.1個百分點至5.9%。

英格蘭及威爾斯註冊會計師學會經濟主管Suren Thiru表示，下月減息雖然機會低，但本次整體通脹數字將推動更多央行貨幣政策委員投放寬貨幣政策一票，故今個夏天仍有望見到利率回落。明年1月英國國會將進行大選，英倫銀行行長貝利強調，央行是政治獨立，減息時間不受選舉影響。

另外，英國4月投入生產者價格指數（PPI）按月轉升0.6%，高於市場預期升0.4%，前值經修訂後跌0.2%。輸出PPI按月維持升0.2%，低於市場預期升0.4%。

新西蘭印尼利率不變 新西蘭央行於昨日議息後維持指標利率於5.5厘不變，符市場預期。央行表示，通脹仍高於央行1至3%的目標區間（今年首季通脹率為4%），故有必要採取限制貨幣政策，以進一步減低產能壓力和通脹率。紐元匯價曾升0.38%，兌0.6113美元。

印尼央行亦一如預期維持利率於6.25厘不變。行長Perry Warjiyo指，由於孳息率上升及印尼經濟前景強勁，印尼盾預計將會走強，估計當地通脹將維持在1.5至3.5%的目標範圍內，而今年經濟增長預測保持在4.7至5.5%。

加拿大的通脹年率則從今年3月的2.9%降至4月的2.7%，符預期，為自2021年3月以來最低值。統計局表示，汽油價格回落起到了緩和作用，不含汽油價格的年通脹率從3月的2.8%降至2.5%。