通脹損65%美國人財政

半數淪月光族 37%連三千元應急錢都無 美國聯儲局發布最新的2023年度《美國家庭經濟健康報告》，調查發現美國人的財務狀況有所惡化，認為自己財務狀況「尚可」的成年人比例降至72%，按年下降了0.1個百分點；仍然有37%的美國人表示無法拿出最少400美元（約3,120港元）的應急開支。同時，有65%成年人表示過去一年的通脹已導致他們的財務狀況變得更差，有51%的美國人為「月光族」，甚至入不敷支！

低收入者拖數比例36% 報告顯示，美國人收支平衡惡化的趨勢變得更嚴重，回看2021年，當時有55%的美國人能夠每月都有餘錢可以儲蓄，到了2022年則跌至49%，2023年進一步降至48%。數據顯示，最高收入的群體之中，能夠儲錢的人比例更高，達到65%，而最低收入的群體中，會儲錢的人比例僅為30%。

事實上，這種趨勢是全球的普遍現象，反倒是亞洲（尤其東亞地區）不論貧富都會儲蓄的文化才在世界上佔少數。2019年拿下諾貝爾經濟學獎的學者Abhijit Banerjee、Esther Duflo等人，在其最具代表性的著作《貧窮的本質》一書當中，亦有提到「窮人難以儲蓄」的現象。

根據經濟學家的解釋，所謂窮人的「本質」，在於他們預期將來的收入會隨時間而減少，反之富人則預期未來收入會變多。反映在具體財務決策上，窮人會傾向於省錢（擔心未來飯碗不保），而富人則傾向於投資（購買生財工具、交學費讀書等），這也解釋了為何美國的高收入群體能夠儲蓄的比例更高，要知道有穩定高收入來源的群體，通常都能多享受資產增值紅利。

更能切實地反映出貧富差距的數據，在於「未能支付每月帳單」（各類雜費、欠款等）的比例，低收入群體「拖數」的比例達到36%，而最高收入群體的比例僅為6%。以種族劃分，黑人拖欠比例達到31%，屬於各人種中最高；其次為拉丁裔（27%），亞洲人為12%，白人則為11%。

迪士尼旗下Pixar將裁員 當然，聯儲局報告確實反映出美國人的財務狀況正在惡化，畢竟美國企業的裁員消息不斷，而且招聘也正在減少。從此前的科技業大瘦身開始，這股裁員潮亦蔓延至其他行業。近年專注於製作政治正確內容的迪士尼宣布，旗下動畫工作室Pixar將會裁減14%員工，涉及約175人。迪士尼股價早段曾升0.57%。

道指低開 成屋銷售跌 美股周三早段表現反覆，道指曾跌74點，報39,798點；標指跌5點，報5,315點；納指升20點，報16,853點。美國4月成屋銷售按月減少1.9%，至以年率計414萬間，遜預期。

作為背景，美國全國大學及僱主協會今年4月發表的調查顯示，美國應屆大學畢業生的招聘今年料將減少6%；紐約聯儲銀行3月份的數據顯示，近期的大學畢業生中，有大約40.8%正在從事並非一定要求大學學位的工作。

財政尚可的美國成年人佔比 擁400美元應急錢的美國人佔比