港人社交媒體購物 月均7次 重4元素

隨着香港零售業繼續促進消費，有調查報告顯示，過去一年，75%的香港消費者曾使用社交媒體購買產品或服務，較前一年的17%大幅增長，也較全球平均比例的44%為高；另香港消費者平均每月在社交媒體上購物7次。

跨國支付平台Adyen發表旗艦年度零售報告《Adyen零售報告2024》，報告訪問了全球38,000名消費者及13,000個商戶，當中包括1,000位香港消費者及500個香港商戶。報告發現，與全球其他市場相比，香港消費者在購物方面非常依賴社交媒體，且最重視4個元素，分別是社交商務（Social Commerce）、付款方式的選項、個人化會員計劃以及支付安全。

六成消費者不再帶錢包 報告中，62%的香港消費者表示，在社交媒體上查看產品後產生購買意欲；68%指若無法為產品或服務作支付，會離開店舖或放棄線上結帳，明顯高於全球平均55%水平。此外，59%受訪者表示不再隨身攜帶錢包，而是依賴行動裝置作支付。

另38%消費者在過去一年中曾使用電子錢包作支付，其他流行的支付方式包括二維碼（29%）和感應式支付（27%）。67%的香港消費者表示願意提供個人數據以換取更個人化的獎賞，幾乎是去年報告數據的3倍。