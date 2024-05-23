快手擬3年回購最多160億

首季經調整純利逾43億 若按非國際會計準則，該公司期內經調整利潤43.88億元，按年飆升103.47倍；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年增1.99倍至59.79億元。

期內收入294.08億元，按年升16.62%，當中網上營銷服務收入按年升27.44%，直播收入按年跌7.98%，電商的商品交易總額增加帶動其他服務收入按年升47.6%；整體毛利率54.8%，按年升8.4個百分點；平均日活躍用戶3.938億，按年增5.21%；平均月活躍用戶6.97億，上升6.57%。

GMV增長28%至2880億 該公司首季應用程式（App）平均日活躍用戶（DAU）和平均月活躍用戶（MAU）分別達到3.94億及6.97億，分別按年增長5.21%和6.57%，每位日活躍用戶日均使用時長達129.5分鐘。電商交易總額（GMV）按年增加28.16%至2,880.72億元。

公司管理層指，人工智能生成內容（AIGC）營銷素材的單日消耗峰值逾1,000萬元，公司的AI客服能助客戶與目標用戶建聯溝通，大幅提升營銷轉化效率，未來會穩步推進自研大語言模型的研發訓練，利用AI技術提高效率，促進增長。