金軟季賺2.8億 聚焦AI研發
微軟透過加入各種人工智能（AI）增加其Office辦公軟件的威力，惟在中國相當熱門的WPS Office似乎在這方面有所落後。研發WPS的金山軟件(03888)於最新的業績公告指出，已在3月開始WPS AI的初步商業化。回看今年首季，該企收入按年升8.45%至21.36億元（人民幣‧下同），純利按年增長47.94%至2.84億元。
主席雷軍表示，將繼續堅定投入AI和協作的研發，不斷探索WPS AI在各行業辦公場景的應用。從數據上來看，辦公軟件及服務收入錄得16.51%的按年增長，惟按季卻倒退4.69%。集團解釋，內地個人辦公訂閱業務、機構訂閱業務及機構授權業務於季內都有所增長，惟部分遭互聯網廣告業務減少所抵銷。
金山雲虧損縮至3.5億
首席執行官鄒濤表示，4月已推出升級的辦公新質生產力平台WPS 365，涵蓋升級的WPS Office、WPS AI企業版和WPS協作，為用戶提供一站式的AI辦公解決方案。
至於網絡遊戲及其他收入則按年及按季皆錄倒退，據稱是「由於若干現有遊戲的收益自然下滑所致」。作為金軟旗下西山居的王牌遊戲《劍網3》保持穩健發展，而手遊版的《劍網3無界》亦已開啟多輪測試，預期將6月推出。
同系的金山雲(03896)上季收入17.75億元，按年倒退4.75%；股東應佔虧損收窄至3.59億元。
拼多多收入增逾倍
另外，市值與阿里巴巴(09988)相近的中國大型電商龍頭拼多多公布，上季收入按年大增1.3倍至868.12億元，純利按年增長2.45倍至279.97億元；經調整純利306.01億元，按年增長2.02倍。該公司管理層多番強調高質素的發展策略，優先關注創造長期價值。
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