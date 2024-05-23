金軟季賺2.8億 聚焦AI研發

主席雷軍表示，將繼續堅定投入AI和協作的研發，不斷探索WPS AI在各行業辦公場景的應用。從數據上來看，辦公軟件及服務收入錄得16.51%的按年增長，惟按季卻倒退4.69%。集團解釋，內地個人辦公訂閱業務、機構訂閱業務及機構授權業務於季內都有所增長，惟部分遭互聯網廣告業務減少所抵銷。

金山雲虧損縮至3.5億 首席執行官鄒濤表示，4月已推出升級的辦公新質生產力平台WPS 365，涵蓋升級的WPS Office、WPS AI企業版和WPS協作，為用戶提供一站式的AI辦公解決方案。

至於網絡遊戲及其他收入則按年及按季皆錄倒退，據稱是「由於若干現有遊戲的收益自然下滑所致」。作為金軟旗下西山居的王牌遊戲《劍網3》保持穩健發展，而手遊版的《劍網3無界》亦已開啟多輪測試，預期將6月推出。