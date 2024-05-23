滙豐：八成投資者看好創投私募基金

隨着人工智能（AI）熱潮席捲全球，市場對於創新科技投資的興趣亦與日俱增。滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，約80%的全球投資者對未來12個月的創投及私募基金市場持正面看法。另外，有達七成上市科企投資者計劃維持其對科技企業的投資比重，另有16%打算增加比重。

私募股權資管規模63萬億 截至去年6月底，全球私募股權的資產管理規模（AUM）已增至8.2萬億美元（約63.9萬億港元），過去5年的年均增長達22%。個人投資者亦預計，將增加其私募基金的資本承擔，並以18.8%的年均複合增長率（CAGR）增加至2025年的1.2萬億美元，增幅大大超越機構投資者。

針對上述趨勢，滙豐首次舉辦「ALL-IN ON INNOVATION」考察活動，為亞洲超高淨值客戶策劃美國科企的考察之旅，去當地親身接觸各大具影響力的創投家和初創企業。

另外，瑞銀亦發布了《2024年全球家族辦公室報告》，調查發現許多受訪者對於生成式人工智能（Generative AI）的興趣極高。全球有78%的家族辦公室表示，生成式AI可能是未來兩至3年的投資主題之一。

瑞銀：家辦冀配置北美亞太 有39%的受訪者表示，目前更依賴投資經理篩選或主動型管理來增強投資組合多元化。在另類投資方面，33%的家族辦公室使用對沖基金以分散投資。

就亞太區而言，區內的家族辦公室熱衷於增加更多已發展市場的固定收益（48%）和已發展市場的股票（45%）；並且有近一半的受訪者計劃在未來5年內增加資產配置，包括對私募股權、私募債務和對沖基金。

展望未來，北美和亞太區（不包括大中華區）將成為增加配置的熱門地區，分別有38%和35%受訪者希望在未來5年內增加對這些地區的配置。