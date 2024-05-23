AI潮帶挈 聯想股價飆12%

聯想董事長楊元慶展示旗下AI PC新產品。

消息刺激聯想股價昨日一度飆高至11.6元，創52周新高；收市報11.42元，升12.18%，成交20.42億元，單日市值進帳約153億元，足見集團朝AI深化轉型的戰略獲市場認同，也可視為全球PC行業發展的一個新的風向儀！

估AI PC收入2028年佔53% 值得留意，聯想將於今日公布業績，市場高度關注該企就有關AI業務發展會否有更多論述。

大摩指出，隨着下半年AI PC崛起，聯想優勢顯著，預計AI PC將從今年下半年開始劇增，將從1,000美元以上的筆記型電腦開始普及，最終將下降到500美元的價格區間，有助於推動平均售價增長，並為PC製造商帶來更高利潤；又預計聯想的AI PC收入佔比將從今年的2%上升至2028年的53%，冠絕全球同業，且將是亞洲的主要受益者，故將其投資評級由「與大市同步」上調至「增持」，目標價由9.1元升至15元，為行業首選，預計AI PC及AI伺服器的增長將支持其價值重估。

事緣聯想周二在海外發布推出首款搭載高通驍龍XElite的下一代Copilot+PC──聯想Yoga Slim 7x和聯想ThinkPad T14s Gen6。這兩款搭載全新驍龍XElite處理器的AI PC配備12核Oryon CPU、Adreno GPU和專用Hexagon NPU。藉着微軟和Copilot的最新增強功能，用戶即使離線也可以使用大型語言模型（LLM）功能。

聯想Yoga Slim 7x預計售價為1,199美元起，ThinkPad T14s Gen 6預計售價為1,699美元起，兩款產品將於今年6月上市，料成市場焦點，集團預計到2026年，超過50%的PC將具備AI功能。

高盛：新品推動盈利增長 另一美資投行高盛上周亦將聯想目標價由11.54元升至13.09元，以反映對公司未來盈利增長的預期，維持「買入」評級。該行指，聯想在PC與通用服務器領域推出新產品周期，同時在生成式AI領域推出包括AI PC、AI服務器與AI手機在內的產品，這些新產品料對其盈利增長產生積極影響，料2024年度下半年的經營溢利將較上半財年增長64%，2025年度的年增長料為47%。隨着產品組合向AI PC升級，AI PC的收入貢獻料達33%，有助提升毛利表現，抵銷組件成本上升的影響，整體PC出貨量可望繼續跑贏全球市場。

聯想股價創一年新高 大摩對聯想盈利預測一覽