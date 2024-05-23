長建：倘回報合理 必在港投資

收購視乎項目 非地區 「雖然感情上，香港是家鄉，我叫Home Town，對香港我們有特別的感情。若有項目能提供合理回報，一定會在香港投資。」他指，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及國際家族辦公室，不論主理人的種族或國籍，香港國際金融中心的地位只會愈加鞏固，香港的經濟底氣亦會更好，有利長遠發展。

就長建未來打算有甚麼新發展項目，以及認為哪一個國家有合適的投資收購項目，李稱，已於一個月內收購了兩個新項目，強調從來不是選擇哪個國家作為投資地點，而是揀選項目，不是揀選地區。任何項目如可以產生理想回報率，亦是優質資產，不論在哪一個國家或地區，集團都會考慮。

對於長建去年盈利只錄得個位數增長，他指集團具備堅韌實力，旗下投資組合大部分由受規管業務組成，縱使宏觀經濟受到衝擊，仍然提供可靠貢獻；非受規管業務的表現亦非常穩健。他又稱，若不計算2022年出售Northumbrian Water部分權益錄得的一次過收益，長建去年純利按年上升12%；來自營運的現金流達86億元，再創歷史新高。

對於長建的前景展望，李澤鉅表示，面對當前市場環境，長建的堅韌實力非常穩固。集團投資組合中大部分業務都在受規管框架下管理，穩定之經常性收入是在預期之內。非受規管業務之貢獻理想且具增長潛力也是好的。集團的財務根基雄厚，特別優勢是在動盪的經濟環境下，有多些機會去物色新機會。