長建：倘回報合理 必在港投資
最近長江基建(01038)先後收購Phoenix Energy及UU Solar，被問及集團為何會考慮作出這些新收購及會否考慮在本地市場進行投資，集團主席李澤鉅昨日出席股東周年大會表示，長建是一家環球基建集團，在世界各地均有投資及經營業務，最重要是國際業務乃長建的本業。
收購視乎項目 非地區
「雖然感情上，香港是家鄉，我叫Home Town，對香港我們有特別的感情。若有項目能提供合理回報，一定會在香港投資。」他指，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及國際家族辦公室，不論主理人的種族或國籍，香港國際金融中心的地位只會愈加鞏固，香港的經濟底氣亦會更好，有利長遠發展。
就長建未來打算有甚麼新發展項目，以及認為哪一個國家有合適的投資收購項目，李稱，已於一個月內收購了兩個新項目，強調從來不是選擇哪個國家作為投資地點，而是揀選項目，不是揀選地區。任何項目如可以產生理想回報率，亦是優質資產，不論在哪一個國家或地區，集團都會考慮。
對於長建去年盈利只錄得個位數增長，他指集團具備堅韌實力，旗下投資組合大部分由受規管業務組成，縱使宏觀經濟受到衝擊，仍然提供可靠貢獻；非受規管業務的表現亦非常穩健。他又稱，若不計算2022年出售Northumbrian Water部分權益錄得的一次過收益，長建去年純利按年上升12%；來自營運的現金流達86億元，再創歷史新高。
對於長建的前景展望，李澤鉅表示，面對當前市場環境，長建的堅韌實力非常穩固。集團投資組合中大部分業務都在受規管框架下管理，穩定之經常性收入是在預期之內。非受規管業務之貢獻理想且具增長潛力也是好的。集團的財務根基雄厚，特別優勢是在動盪的經濟環境下，有多些機會去物色新機會。
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