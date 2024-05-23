恒指兩連跌 成交近兩周最少

港股連跌兩個交易日，恒生指數昨日收挫25點，兩日累挫440點，單日成交額再縮15.9%至1,266.82億元，為近兩周以來最少。不過，南下「北水」單日淨流入16.53億元，按日多2.49倍。

「阿里王子」傳下月來港

另外，阿聯酋杜拜「阿里王子」在港設立的家族辦公室延期開幕，據報最快6月前再來港。財經事務及庫務局官員重申，歡迎任何合規合法資金來港，港府亦透過不同政策及措施，吸引不同地方的機構或家人來港設立家族辦公室。