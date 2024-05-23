產經

恒指兩連跌 成交近兩周最少

港股昨日好淡爭持，交投雖跌一成半，但北水買貨按日增逾兩倍。（中新社圖片） 港股昨日好淡爭持，交投雖跌一成半，但北水買貨按日增逾兩倍。（中新社圖片）
港股昨日好淡爭持，交投雖跌一成半，但北水買貨按日增逾兩倍。（中新社圖片）
港股連跌兩個交易日，恒生指數昨日收挫25點，兩日累挫440點，單日成交額再縮15.9%至1,266.82億元，為近兩周以來最少。不過，南下「北水」單日淨流入16.53億元，按日多2.49倍。
百度3日累瀉近一成
國企指數跌3點或0.04%，報6,817點；科技指數則收升11點或0.3%，報3,992點。
京東集團(09618)加碼發行可換股優先票據，惟摩根士丹利認為，這可能造成的潛在攤薄，將抵銷部分回購效果，拖累昨日股價收跌2.27%；百度集團(09888)再挫1.94%，3日累插9.1%。
領展房產基金(00823)遭瑞銀大劈目標價41.55%至31.5元，評級由「買入」降至「沽售」，股價跌4.4%，為表現最差藍籌。瑞銀解釋，即使領展有望納入港股通，且其2024財年股息率達7厘，惟港人北上消費、平價融資將快結束，料2026財年股息率跌至5.9厘。該企商場集中於民居，67%租戶與食物相關，41%租務空間接近深圳邊境，令領展易受到消費流失至深圳和其他大灣區，料2025及2026財年續租租金將下調2%和13%，租用率由98%降至94%。
花旗指小鵬汽車(09868)首季毛利率表現勝預期，考慮到與外資合作的技術費盈利能見度更高，基於預測2024年市銷率1.2倍，將小鵬H股目標價上調至29.9元，惟評級「沽售」，但股價昨仍升13.05%，為最好科指成分股。該行又預期蔚來(09866)、比亞迪股份(01211)及小鵬的短期股價將跑贏理想汽車(02015)，蔚來昨揚5.29%，理想亦反彈1.92%，比亞迪則跌1.29%。
「阿里王子」傳下月來港
另外，阿聯酋杜拜「阿里王子」在港設立的家族辦公室延期開幕，據報最快6月前再來港。財經事務及庫務局官員重申，歡迎任何合規合法資金來港，港府亦透過不同政策及措施，吸引不同地方的機構或家人來港設立家族辦公室。
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