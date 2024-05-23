新政衝擊 內銀不良貸恐年增兩萬億

市傳中國國有大型銀行正敦促分行加快審批貸款，給予地方國企購買空置的新盤單位，並接受以有關單位為抵押品。不過，國際評級機構穆迪提醒，地方國企若通過舉債方式來收購，可能會增加地方政府債務壓力。同時，內銀本來身負中長期重點支持先進製造業戰略升級的重任，在貿易局勢加劇下，投行摩根士丹利憂慮，未來3年內銀可能醞釀每年兩萬億元（人民幣‧下同）不良貸款，可見中國人民銀行連串新政的潛在負面影響牽連甚廣。

穆迪評級預計，樓市新政將有助緩解房地產市場的短期壓力，但不太可能引發新樓合約銷售的顯著和持續改善。對中資銀行而言，隨着樓市回穩，其資產質量才有望得到改善，從而抵銷房貸利率下調對其淨息差的擠壓，否則房地產的長期低迷，仍對上下游行業存在蔓延風險。

今月信貸數據料再放緩 內銀放貸自4月的金融數據發布後一直受關注，據報人行日前召集部分商業銀行開會，希望加快貸款投放，同時提到票據支持實體經濟，要辯證看待票據充抵信貸行為，令業內人士預估5月信貸數據或比4月更差。另有外媒指，各大內銀未敢掉以輕心，首要加快放貸予國企買貨尾樓，惟未知指引能否令貸款大增，因管理層也要求做好盡職審查，確保貸款用途。