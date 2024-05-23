30年期特別國債波動 兩度臨時停牌

滬深股市周三表現靠穩，由官方定出的人民幣中間價則微跌8點子，或與中央高層官員對做好地方金融工作作出重要批示，提及加強金融監管有關。不過，昨日股匯兩市以外，焦點盡在國家財政部首發的30年期特別國債身上，掛牌首日債價狂飆，更兩度觸發臨時停牌，引來外界對成交價不理性的不同揣測。

這批總值400億元（人民幣‧下同）的30年期特別國債，昨日在上海交易所首掛開市即抽升13%，觸發臨時停牌，復牌後升幅擴大至25%，再度觸發臨時停牌，下午3時27分起恢復交易，3分鐘內逾兩成升幅化灰，全日收升1.32%；深圳交易所方面，亦兩度被臨時停牌，收市升19.7%，有別於一般超長期國債債價窄幅上落的模式。

事前官方鼓勵投資者參與特別國債二級市場，券商分析指，這種脫離定價基礎、類似新股炒作般的表現，可能會給後續投資者參與特別國債埋下隱患；如果投資者買入後不持有到期，而是在二級市場上賣出，有可能會承擔因市場利率上升、債價下跌而造成的損失。

A股穩 外資買貨 此外，內地國債供應少、需求大，加上政策利率存在降息預期，特別國債大受追捧，或反映資產荒格局下游資尋找出路的現象。惟債市非理性暴漲行情，非監管層所樂見，後續需關注官方表態。

反觀A股，滬綜指昨收升0.02%，報3,158點；深成指升0.12%，主要是太陽能股上漲；深圳創業板指數單日升幅最多，約0.88%。兩市全日成交8,312億元，北向資金透過滬深股通錄淨買入47.75億元。

人幣創逾3周新低 匯率方面，人民幣中間價報7.1077兌每美元，兩連跌，為2月26日之後的近3個月新低。人民幣在岸價曾跌穿7.24水平，低見7.2401，下午4時30分收報7.2396，按日跌26點子，連跌4個交易日，為逾3周新低。離岸價昨日早段更曾低見7.2518，即每百港元兌約92.9元人民幣。