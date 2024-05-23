英商會憂未來5年在華做生意更難

今年首季外商對華直接投資的跌幅擴大，促使一直以打造為外資進入內地市場首選地的深圳再發力，近日公布進一步加大吸引和利用外資實施辦法，共涉20條具體措施。不過，中國英國商會預計，未來5年在內地做生意將變得更困難。

Chanel擬內地添門店 自去年8月以來，內地共推多達48項措施，務求恢復外商投資者信心，但該商會認為，目前仍看不到政府措施轉化為「有意義的開放」，甚至擔心未來5年監管措施造成的障礙不減反增。雖然當局企圖重新規劃與外企關係的新路線，但至今的進展仍令人沮喪。同時，在複雜的地緣政治環境下，導致貿易緊張局勢加劇的風險升溫，亦令在華營商英企的信心進一步受到制約。

該商會提議，若內地在執行政策時能引入更高的可預測性、清晰度和透明度，將有助於恢復企業信心；英企亦冀與內地政府進行更多接觸，尤其是在內地計劃啟動新的增長引擎和產能問題上。

話雖如此，國際奢侈品牌急於搶攻中國豪客市場的決心不變。香奈兒（Chanel）財務總監Philippe Blondiaux坦言，計劃在內地投資開設更多門店。他解釋，香奈兒在內地只有18家時裝精品店，反觀其他競爭品牌普遍多達40至50家，足見集團在中國業務分布仍然不足。

兩年多年前才迎來香奈兒精品店進駐的深圳，表明將更大力度推進高水平對外開放。新推的吸外資辦法升級版，從推動重點領域、持續優化營商環境、提高投資營運便利化水平、加大財稅支持力度、完善外商投資促進機制等5方面提出舉措。當中，列明實際獎勵金額，製造業企業在2023至2027年間，每年新增實際外資5,000萬美元及以上，獲2%或3%的比例作獎勵；單一企業最多獎勵5,000萬元人民幣，累計最多獎勵1.5億元人民幣。