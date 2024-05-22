輪商精選：騰訊淡友考慮24935
騰訊控股(00700)代理的熱門手機遊戲昨日早上正式上線，有報道指，遊戲於早段曾出現無法登錄情況，一度須進行停機更新伺服器。分析估計，這是由於大量玩家同時登入遊戲有關。
騰訊股價昨隨大市受壓，跌幅曾近4%，考驗380元水平承接，技術上回補了上周四介乎384.8至394.6元的下跌裂口。
輪證資金流方面，近日輪場投資者傾向做淡騰訊。騰訊淡倉周一錄240萬元淨流入，為連續7個交易日淨流入，累計近2,400萬元。
看好可留意57613
如投資者認為正股有望回升，可參考騰訊認購證19968，行使價435.2元，實際槓桿14.2倍，7月16日到期。如認為正股或會進一步下跌，可留意騰訊認沽證24935，行使價314.14元，實際槓桿6.9倍，11月29日到期。牛熊證方面，看好可留意騰訊牛證57613，收回價360元，實際槓桿13.4倍；看淡參考騰訊熊證56978，收回價405元，實際槓桿約12.7倍。
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