公居屋成交：黃大仙下邨未補價售108萬

未補價第二市場公屋單位獲白居二客追捧，黃大仙下邨一個開放式戶，減價約10%，獲該類買家僅以108萬元購入。

寶盈三房綠表賣608萬 富誠地產李志揚表示，上述單位為龍榮樓低層6室，實用面積約241方呎，望樓景，3月初叫價120萬元放售，累減12萬元沽出，呎價約4,481元。原業主於2021年2月僅以28萬元購入，逾3年帳賺80萬元，單位期內升值逾2.8倍。

各區第二市場居屋連錄成交。世紀21（將軍澳）魏仕良指，將軍澳寶盈花園7座高層E室，實用面積約591方呎，三房間隔，上月叫價650萬元，一口價減42萬元，綠表客以608萬元購入，呎價約10,288元。

中原趙愛蓮稱，大埔怡雅苑D座中層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，議價後以468.8萬元沽出，呎價約7,268元。原業主持貨約9年，單位帳面僅升值約9%。

中原任展雄表示，長沙灣凱樂苑D座中層8室，實用面積約393方呎，一房間隔，望樓景，叫價460萬元，終以452萬元易手，呎價約11,501元，新買家為新婚白表客。