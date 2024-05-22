新盤概況：PARK SEASONS周六賣154伙

該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，將發售單位包括79伙一房戶及75伙兩房戶，實用面積由283至496方呎，折實售價454.6萬至777.9萬元，折實呎價14,018至18,840元，佔約49%單位折實價低於500萬元。入場單位為第2A座9樓E室，實用面積322方呎，折實價454.6萬元，折實呎價約14,118元。