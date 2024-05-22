新盤概況：PARK SEASONS周六賣154伙
新盤市場氣氛持續暢旺，會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，積極籌備新一輪銷售，將於周六公開發售154伙，折實平均呎價約14,997元。
該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，將發售單位包括79伙一房戶及75伙兩房戶，實用面積由283至496方呎，折實售價454.6萬至777.9萬元，折實呎價14,018至18,840元，佔約49%單位折實價低於500萬元。入場單位為第2A座9樓E室，實用面積322方呎，折實價454.6萬元，折實呎價約14,118元。
MIAMI QUAY I 三房售1790萬
由會地牽頭的啟德MIAMI QUAY I，昨日售出第1座10樓A室三房戶，實用面積716方呎，成交價1,790.4萬元，呎價約25,006元，買家可享回贈。同樣透過增加折扣催谷銷情的信和置業(00083)馬鞍山Silversands，昨連沽約5伙，總成交金額逾4,040萬元。包括A座1樓G室，屬實用面積448方呎兩房戶，以767.04萬元沽，呎價約17,121元，買家另外可享最多16%現金回贈。
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