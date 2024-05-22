京都廣場全層揸14年損手

上述商廈高層全層分為A及B室兩個單位，建築面積分別約1,507方呎與1,284方呎，以1,688萬元及1,438萬元登記易手，成交呎價約11,201元與11,119元。據了解，兩單位早於2010年第四季期間以1,703萬元及1,451萬元購入，現時帳面需貶值。