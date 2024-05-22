京都廣場全層揸14年損手
核心區商廈市況持續低迷，銅鑼灣京都廣場高層全層以約3,126萬元易手，呎價逾11,000元，物業近14年未有升值，更跌價近30萬元。
上述商廈高層全層分為A及B室兩個單位，建築面積分別約1,507方呎與1,284方呎，以1,688萬元及1,438萬元登記易手，成交呎價約11,201元與11,119元。據了解，兩單位早於2010年第四季期間以1,703萬元及1,451萬元購入，現時帳面需貶值。
中環寫字樓叫價減21%
另外，中原（工商舖）寫字樓部馮潔玲表示，中環皇后大道中振邦大廈9樓A室，面積約1,400方呎，最新叫價約2,100萬元，呎價約15,000元。業主於一年半前曾於市場放售該單位，當時叫價約2,660萬元，現時叫價較調低約560萬元，減幅約21%。業主於2011年以約1,380萬元購入單位，呎價約9,857元。
美聯工商譚樹青則指出，觀塘致樂工業大廈低層交吉單位，建築面積約1,875方呎，另附320方呎平台，業主意向價約918萬元，呎價約4,896元。
舖位市場方面，消息人士透露，荃灣眾安街雙號地下，建築面積約1,200方呎，市傳以約3,700萬元連租約沽出，原業主於1972年底以47萬元買入，持貨逾半世紀，物業升值約78倍。以現時該舖租金收入計算，回報率約3.9厘。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：