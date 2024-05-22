產經

藍籌屋苑低價湧現

太古城5月暫錄約14宗二手買賣。 太古城5月暫錄約14宗二手買賣。
太古城5月暫錄約14宗二手買賣。
太古城三房連環穿千萬 海怡兩房僅580萬
藍籌屋苑淪陷，湧現多宗低價成交，不少更是銀主物業。鰂魚涌太古城三房戶做價連環跌穿千萬元，其中，同類銀主盤僅以885萬元售出，重返去年底低位。鴨脷洲海怡半島兩房同類單位，劈價138萬元後，只以580萬元成交，低市價近15%。
太古城過去4日錄至少8宗買賣。市場消息透露，成交包括上述的恒山閣低層銀主盤，實用面積約684方呎，曾叫價970萬元，成交呎價約12,939元。同項目明宮閣低層業主盤，實用面積約702方呎，亦以920萬元成交，呎價約13,105元。
該屋苑再錄損手買賣。消息指，銀星閣高層D室，實用面積約749方呎，套三房間隔，以1,168萬元成交，呎價約15,594元，約7年帳面跌價412萬元，貶值約26.1%。
黃埔花園三房9球有找
同屬港島藍籌私樓的海怡半島，都錄銀主平價出貨個案。中原盧鏡豪稱，該盤27座低層C室，實用面積約516方呎，銀主放盤叫價718萬元，累減約19%，成交呎價約11,240元。上址市值料約680萬元，同類中層戶對上成交價達733萬元。
該行周德龍表示，紅磡黃埔花園12座3座高層G室套三房戶，實用面積約729方呎，5月初叫價950萬元，獲租客以895萬元承接，呎價約12,277元，低市價約6%。
相反，撤辣後上車盤再錄短線獲利成交。中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊樂湖居9座低層E室，實用面積約448方呎，叫價390萬元，放盤10日，以380萬元易手，呎價約8,482元，原業主今年2月撤辣前低位入市，單位約3個月升值約19%。
溱柏575萬沽 跌價22%
事實上，各區業主都蝕賣才可出貨。該行王勤學表示，元朗新盤銷售後，同區二手交投回升，單日連錄4宗買賣，半數屬蝕讓。包括溱柏5座低層B室，減價25萬元，以575萬元沽出，呎價僅約9,615元，約3年帳面跌價約22%。
美聯梁浩文指，屯門御半山2B座中層一房單位，減價至445萬元成交，呎價約11,469元，原業主2019年以628.4萬元購入，帳面蝕183.4萬元，貶值約29.2%。
北區二手市場情況相若。該行葉容生稱，上水維也納花園1座中層D室，實用面積約663方呎，外區租客議價後以536萬元承接，呎價約8,084元，原業主持貨約兩年帳蝕106萬元。世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺牽晴間1座低層三房戶，早於2019年樓市高峰期放售，叫價最高達920萬元，累減340萬元，剛以580萬元售出，呎價約10,105元。
豪宅市場再錄勁蝕成交。市場消息透露，何文田天鑄5座低層大單位，市傳以4,290萬元易手，約5年樓價蒸發逾980萬元。
藍籌屋苑最新低價及蝕讓成交個案藍籌屋苑最新低價及蝕讓成交個案
藍籌屋苑最新低價及蝕讓成交個案
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