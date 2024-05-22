藍籌屋苑低價湧現

太古城三房連環穿千萬 海怡兩房僅580萬 藍籌屋苑淪陷，湧現多宗低價成交，不少更是銀主物業。鰂魚涌太古城三房戶做價連環跌穿千萬元，其中，同類銀主盤僅以885萬元售出，重返去年底低位。鴨脷洲海怡半島兩房同類單位，劈價138萬元後，只以580萬元成交，低市價近15%。

太古城過去4日錄至少8宗買賣。市場消息透露，成交包括上述的恒山閣低層銀主盤，實用面積約684方呎，曾叫價970萬元，成交呎價約12,939元。同項目明宮閣低層業主盤，實用面積約702方呎，亦以920萬元成交，呎價約13,105元。

該屋苑再錄損手買賣。消息指，銀星閣高層D室，實用面積約749方呎，套三房間隔，以1,168萬元成交，呎價約15,594元，約7年帳面跌價412萬元，貶值約26.1%。

黃埔花園三房9球有找 同屬港島藍籌私樓的海怡半島，都錄銀主平價出貨個案。中原盧鏡豪稱，該盤27座低層C室，實用面積約516方呎，銀主放盤叫價718萬元，累減約19%，成交呎價約11,240元。上址市值料約680萬元，同類中層戶對上成交價達733萬元。

該行周德龍表示，紅磡黃埔花園12座3座高層G室套三房戶，實用面積約729方呎，5月初叫價950萬元，獲租客以895萬元承接，呎價約12,277元，低市價約6%。

相反，撤辣後上車盤再錄短線獲利成交。中原伍耀祖指，天水圍嘉湖山莊樂湖居9座低層E室，實用面積約448方呎，叫價390萬元，放盤10日，以380萬元易手，呎價約8,482元，原業主今年2月撤辣前低位入市，單位約3個月升值約19%。

溱柏575萬沽 跌價22% 事實上，各區業主都蝕賣才可出貨。該行王勤學表示，元朗新盤銷售後，同區二手交投回升，單日連錄4宗買賣，半數屬蝕讓。包括溱柏5座低層B室，減價25萬元，以575萬元沽出，呎價僅約9,615元，約3年帳面跌價約22%。

美聯梁浩文指，屯門御半山2B座中層一房單位，減價至445萬元成交，呎價約11,469元，原業主2019年以628.4萬元購入，帳面蝕183.4萬元，貶值約29.2%。

北區二手市場情況相若。該行葉容生稱，上水維也納花園1座中層D室，實用面積約663方呎，外區租客議價後以536萬元承接，呎價約8,084元，原業主持貨約兩年帳蝕106萬元。世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺牽晴間1座低層三房戶，早於2019年樓市高峰期放售，叫價最高達920萬元，累減340萬元，剛以580萬元售出，呎價約10,105元。

豪宅市場再錄勁蝕成交。市場消息透露，何文田天鑄5座低層大單位，市傳以4,290萬元易手，約5年樓價蒸發逾980萬元。

藍籌屋苑最新低價及蝕讓成交個案