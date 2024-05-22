簡訊一覽
●香港交易所(00388)前行政總裁李小加所創辦的創新金融市場平台滴灌通，最近傳出裁員及內部調職的安排，涉及逾100人，約佔員工總數的四分之一。據報滴灌通創始人在內部信件承認，沒有管理好資金的投放速度，以及提前招募太多人員，並對受影響的員工深表歉意。
●中國電力(02380)向國家電投購入山西省朔州市市朔城區神電生態園小區46及47號樓住宅物業，代價5,215.69萬元人民幣，將作為員工宿舍。
●壹賬通金融科技(06638)截至今年3月底止季度持續性業務收入按年減少19.1%至7.23億元（人民幣‧下同），持續性業務毛利率按年升0.3個百分點至37.7%；持續性業務淨虧損按年收窄25.9%至5,400萬元。
●高鑫零售(06808)截至今年3月底止年度虧損16.05億元（人民幣‧下同），較上年度賺1.09億元由盈轉虧；擬派末期息每股0.02港元。
●貝萊德於5月16日於場內減持蒙牛乳業(02319)1,588.4萬股，平均每股16.7852元，料涉資逾2.66億元，持股量由6.21%降至5.81%。
●景順資產管理於5月17日在場內增持九毛九國際(09922)490.2萬股，平均每股5.7505元，料涉資逾2,800萬元，持股量由5.98%升至6.32%。
●滙豐表示，旗下滙豐One於今年3月宣布夥拍電競隊T1及電競界傳奇Faker推出年度市場營銷活動以來，吸引一眾千禧世代（即18至34歲客戶）。滙豐One今年首季千禧新客戶數量更按年上升近兩倍，並將於今年9月假亞洲國際博覽館舉辦電競隊見面會「滙豐One x T1《League of One》Party」，T1及Faker將親臨香港，與客戶互動。
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