●滙豐表示，旗下滙豐One於今年3月宣布夥拍電競隊T1及電競界傳奇Faker推出年度市場營銷活動以來，吸引一眾千禧世代（即18至34歲客戶）。滙豐One今年首季千禧新客戶數量更按年上升近兩倍，並將於今年9月假亞洲國際博覽館舉辦電競隊見面會「滙豐One x T1《League of One》Party」，T1及Faker將親臨香港，與客戶互動。