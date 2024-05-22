Zoom上季經調整多賺兩成 指引遜預期

網絡視像會議軟件公司Zoom發布上季業績，於截至4月底止的3個月內，錄收入11.41億美元，按年增3.24%；列帳純利按年大增13倍至2.16億美元；按照非公認會計準則（Non-GAAP）計算的經調整純利按年升20.68%至4.26億美元。惟Zoom本季度的業績指引遜市場預期，預測收入介乎11.45億至11.5億美元，相當於按年增長不到1%。

她又指，首季末總共有19.1萬名企業客戶，雖然數目按季減少了2,600名，但主要是由於公司把部分企業客戶重新分配為線上自助服務客戶，涉及約2.68萬名客戶。

事實上，包括微軟在內的科技巨頭都推出了自家的視像軟件服務，使得市場對競爭環境惡化有所擔憂。不過，Zoom行政總裁（CEO）袁征表示，目前未有看到減價的壓力，甚至過去一年Zoom的服務價格有所上調，卻依然深受客戶的喜愛。他表示︰「客戶使用其他競爭對手產品時，就算是綑綁贈送的免費產品，他們依然感到不滿。」因此他相信，公司的產品有定價能力，目前處境有明顯改善。