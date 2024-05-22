小鵬上季虧損縮四成 展望收入最多增63%
被稱為內地「造車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)，在港股收市後，公布其今年第一季度業績表現按年改善，在截至3月底止首季總收入大增62.3%至65.5億元（人民幣‧下同），優於市場預期的61.1億元，也超過公司之前發布的盈利指引上限62億元，惟相較去年第四季減少49.8%。
第一季公司的汽車銷售收入按年升57.8%至55.4億元，主要由於X9車型的交付量增加帶動。可是按季跌54.7%，乃由於G6及2024款G9當期交付量減少，加上季節性影響，部分被X9的交付量所抵銷；季度毛利率為12.9%，按季上升6.7個百分點，並且連升3季，也勝市場預期的9.2%。當中，汽車毛利率為5.5%，優於去年同期的負2.5%和上季的4.1%。
期內股東應佔淨虧損按年大幅收窄41.4%至13.7億元；按非公認會計原則淨虧損也收窄36.1%至14.1億元。該股昨日在港股價下挫10.5%，收報30.65港元，其美國預託證券（ADR）在美股早段曾升26.44%。展望本季，公司預期汽車交付量將介乎2.9萬至3.2萬輛，按年增加最多37.9%；總收入或將介乎75億至83億元，按年增加約48.1%至63.9%。
遭削目標價 理想瀉19%
同業理想汽車(02015)股價更挫19.2%至80.65港元，主因其周一公布的業績不及預期。投行花旗維持理想汽車「買入」投資評級，但狠削目標價32.1%至113.8港元。該行將理想未來3年期間純利預測下調38至51%，至分別為67億元、77億元及121億元，相信市場逆風將會持續至明年，惟該公司相對其他新進入新能源車市場的對手強勁，擁有較佳定位。
另一方面，美國參議院一份報告顯示，德國寶馬車廠輸往美國的Mini Cooper汽車，至少8,000輛曾使用被禁制中國供應商的零件。寶馬表示，已採取措施停止進口受影響產品。
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