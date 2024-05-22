小鵬上季虧損縮四成 展望收入最多增63%

第一季公司的汽車銷售收入按年升57.8%至55.4億元，主要由於X9車型的交付量增加帶動。可是按季跌54.7%，乃由於G6及2024款G9當期交付量減少，加上季節性影響，部分被X9的交付量所抵銷；季度毛利率為12.9%，按季上升6.7個百分點，並且連升3季，也勝市場預期的9.2%。當中，汽車毛利率為5.5%，優於去年同期的負2.5%和上季的4.1%。