美傳快批現貨ETF 以太幣曾漲兩成
大宗商品金屬價格連升多日後昨日終見整固，亞洲時段現貨金曾見每安士2,433美元，之後在2,410美元水平整固。反觀虛擬貨幣爆升，比特幣及以太幣分別曾重上每枚71,000美元及3,800美元水平，主要是憧憬美國審批以太幣現貨交易所買賣基金（ETF）申請方面有進展。
金價回吐 中長線看好
美國聯儲局官員語調轉向「鷹派」，暗示今年美國減息的幅度將未及預期，黃金等主要金屬商品亦借勢整固。分析指出，近日伊朗總統去世的消息加劇該地區的緊張局勢，金價因避險需求而上漲，雖然聯儲局官員的言論令金價承壓，短期整固不足為奇，畢竟2,500美元是一個大關，惟觀金價的技術指標仍向好，中長線仍有機會反覆向上尋頂，尤其是在去美元化下，不論是各地央行、企業抑或個人投資者對黃金的需求有增無減，故別急於估頂，惟須提防高位波動會擴大。
其他金屬期貨方面，銅價近日每噸曾升穿1.1萬美元，創歷史新高；白銀價格重上每安士32美元關，見11年高位。惟兩者昨日均由高位回吐，分別退守10,900美元及31美元水平整固。
港4隻相關ETF升18%
虛幣數據平台Coindesk援引消息指，SEC要求交易所加速更新關於現貨以太幣ETF的19B-4文件，這表明其或會在本周四之前批准這些申請。惟這並不意味以太幣ETF將獲批，潛在發行商還需獲得S-1申請批准後，這些產品才能開始交易，有指SEC可能需要一段不確定的時間來批准S-1文件，因為這沒有截止日期。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：