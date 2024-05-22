美傳快批現貨ETF 以太幣曾漲兩成

金價回吐 中長線看好

美國聯儲局官員語調轉向「鷹派」，暗示今年美國減息的幅度將未及預期，黃金等主要金屬商品亦借勢整固。分析指出，近日伊朗總統去世的消息加劇該地區的緊張局勢，金價因避險需求而上漲，雖然聯儲局官員的言論令金價承壓，短期整固不足為奇，畢竟2,500美元是一個大關，惟觀金價的技術指標仍向好，中長線仍有機會反覆向上尋頂，尤其是在去美元化下，不論是各地央行、企業抑或個人投資者對黃金的需求有增無減，故別急於估頂，惟須提防高位波動會擴大。