微軟推AI電腦掀激戰

產品下月上市 阿里雲聊天機械人劈價 人工智能（AI）雖然被指會搶去不少人的飯碗，但由於其為工作和生活提供的便利、所產生的潛在盈利能力，以至對企業甚至國力提升帶來的憧憬，觸動不少國家的神經，為恐落後於形勢，都爭先恐後地研發。中美日多間超級大型企業近日就先後公布其AI的產品應用，務求在各自專長的領域上「飲頭啖湯」，或至少在本次全球AI競賽之中不落後於人。

南韓的三星電子今年1月就曾為新型號智能手機S24系列加入AI元素，方便改圖、搜尋、語音轉文字等功能，但只限其新型號手機使用。不過，美國科技龍頭微軟（Microsoft）更進一步，將旗下AI助手Copilot融入在Windows系統，聯同中台韓美的設備合作夥伴，包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想和三星，推出共18款人工智能電腦（AI PC）新概念「Copilot+PC」，將於6月18日起陸續上市。微軟自家品牌Surface Laptop 7已率先以999美元（約7,792港元）起預售。

據悉，該系統引入了全新架構，令中央處理器（CPU）、圖像處理器（GPU）和神經處理單元（NPU）結合一起。在連接微軟的Azure雲計算服務時，其負載和性能均有大幅提升。

騰訊擬投資初創月之暗面 一個系統要成功，首先需要廣泛地被使用，內地企業深明此理，紛紛搶佔市場。其中阿里雲宣布，由昨日起其聊天機械人通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long，應用程式介面（API）輸入價格大劈97%，至每千個代幣0.0005元（人民幣‧下同），即1元可買200萬代幣。資深副總裁劉偉光坦誠，今次大幅減價是希望加快AI應用爆發。另外，內地一間網上搜尋器公司更宣布其兩款主力AI大模型全面免費，可見市場競爭非常激烈。

日車企SDV冀奪三成市佔 日本則不甘心在汽車產業落後他人。日本經濟產業省正式發表了日本汽車產業數碼轉型策略方案，核心內容包括軟件定義汽車（SDV）、無人駕駛計程車等新交通工具、汽車數據的運用3個領域。本次更立下宏大的目標：日系車銷量到2030年在日本國內外銷售1,200萬輛，使SDV佔全球份額三成，本地車企包括豐田、日產、本田等將共同開發所需的半導體和AI等相關技術。

據報，日本銳意發展的SDV是新一代汽車軟件技術，可透過升級車內軟件，為汽車增加附加價值，應用的場景包括預防碰撞、加強入彎能力等，可以預期，未來全球應用AI的商品將遍地開花。

中美日大型企業AI產品部署