港今年薪酬平均加3.2%

有調查發現，本港就業市場整體待遇大致平穩，今年打工仔的「人工」平均上升3.2%，加幅按年跌0.9百分點，但仍跑贏3月份官方公布的2%通脹水平。

36%對就業前景悲觀 澳洲企業SEEK旗下機構發布的《2024年薪酬調查報告》，73%受訪全職僱員於今年獲發花紅或雙糧，按年跌3個百分點；打工仔平均獲1.4個月花紅，與過去兩年相同。57%打工仔獲加薪，按年跌4個百分點，當中「數據分析及研究」加薪幅度最高，達7.2%。惟受外圍經濟不明朗影響，36%打工仔對就業市場前景感悲觀，按年升19個百分點。

近四成受訪者表示有意到境外工作，當中有37%受訪者會選擇到內地尋找機會；而25歲或以下年輕人組別受訪者，更有45%首選到內地發展。

受訪全職僱員平均每星期工作46.6小時，遠超國際勞工組織建議每周工作時數40小時。65%受訪者希望公司能夠推出「4天或4.5天工作周」；56%打工仔願意延長每天的工作時間來換取4天工作周；亦有27%受訪者表明每日已不能增加更長工作時間，或認為措施對平衡生活與工作沒有幫助。是次調查於今年2至3月進行，受訪人數為3,391人。