全球千億美元富豪破頂

全球擁有1,000億美元（約7,800億港元）的超級富豪人數據報已增至15人，創下了歷史新高，新上榜的包括最近因為持有股票資產價格急升的歐萊雅（L'Oreal）繼承人Francoise Bettencourt Meyers、戴爾（Dell）創始人Michael Dell和墨西哥富翁Carlos Slim。

Tesla累馬斯克財富縮 外媒報道，這15位共持有全球500大富豪近四分之一的財富，資產淨值共達2.2萬億美元，今年實現了13%的財富增長幅度，遠遠跑贏通脹。他們的財富大多數來自持有的股票，受惠於近年的人工智能（AI）熱潮、奢侈股大漲，使得身家水漲船高。

現年75歲的國際奢侈品企業創始人兼行政總裁伯納德（Bernard Arnault）以2,220億美元資產淨值居首，亞馬遜創始人貝索斯（Jeff Bezos）以2,080億美元居次，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）以1,870億美元排在第3位，受累Tesla股價下滑，其財富縮水逾400億美元。

至於排行第4位到第10位的富豪分別是Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerburg）、Google前行政總裁佩奇（Larry Page）、微軟前行政總裁蓋茨（Bill Gates）、美國電腦科學家與企業家布林（Sergey Brin）、微軟前行政總裁保曼（Steve Ballmer）、股神巴菲特（Warren Buffett）、甲骨文主席埃利森（Larry Ellison）。