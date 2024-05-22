偉易達去年盈利升11% 增派息

北美歐洲高通脹拖低收入 期內，該企收入21.45億美元，按年下跌4.28%，因北美洲和歐洲地區收入分別跌6.31%及3.12%，抵銷了亞太區0.6%的按年升幅。若按業務劃分，電子學習產品收入按年減少9.06%至8.1億美元；電訊產品收入為3.07億美元，按年大跌18.6%。另由於運費和存貨撥備減少，毛利率按年上升1.3個百分點至29.6%。

該企解釋，北美洲和歐洲的通脹和利率高企，繼續遏抑消費者需求和商業投資，該兩個地區主要國家的玩具市場下跌，令其於所有地區的銷售額均錄得跌幅，而家用電話、商用電話和其他電訊產品的銷售額亦有所下滑。

不過，該企在業績中大派「定心丸」，預期2025財政年度的收入將會上升，因電子學習產品有新品上市而出現增長，電訊產品則受惠新收購的通訊技術公司Gigaset帶來的即時貢獻。公司同時預期，承包生產服務的收入將會持平。由於集團收入增加、成本穩定和產品組合更為有利，預計盈利能力將有所改善。