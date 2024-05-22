萬科再申12億貸款 新城發債籌13億
標普惠譽對救市有保留
不過，國際評級機構標普及惠譽先後發表報告，對支持樓市新政的看法明顯有所保留。惠譽繼預估未來16年的中國年均住房需求將大減之後，昨再接再厲形容一籃子新房策的效力仍存不確定性，雖然新政可能有助穩定一線城市的住房銷售，因這些城市的經濟、人口和財政基本面較強，但對全國整體銷售的提振作用或具不確定性，特別是低端城市的住房需求，可能會因一線城市的政策鬆綁而外流。
標普亦指，截至今年3月底全國商品房待售面積達到7.48億方米，當中大多數集中在低端城市。若要回落到約5億多方米的較健康水平，需要消耗總量高達兩億多方米。該機構又認為，用於吸收未售庫存並將其轉化為保障房的再貸款工具，將有選擇性地幫助部分房地產開發商，估計只有已竣工的項目才會被收購，意味着手持未完工項目的陷困房企很可能無法受惠。總而言之，標普相信，今年中國樓市尚未穩定，全國樓價或進一步下降5至6%。
花樣年68%債權人撐重組
另外，花樣年控股(01777)在上月底更新境外債務重組建議條款過後，昨日公布相關重組支持協議條款同意費截止日期，已由昨日下午5時正，進一步延長至下周三。截至昨午2時為止，持有相當於該企現有債務工具超過68%之債權人已加入重組支持協議。
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