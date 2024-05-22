萬科再申12億貸款 新城發債籌13億

標普惠譽對救市有保留

不過，國際評級機構標普及惠譽先後發表報告，對支持樓市新政的看法明顯有所保留。惠譽繼預估未來16年的中國年均住房需求將大減之後，昨再接再厲形容一籃子新房策的效力仍存不確定性，雖然新政可能有助穩定一線城市的住房銷售，因這些城市的經濟、人口和財政基本面較強，但對全國整體銷售的提振作用或具不確定性，特別是低端城市的住房需求，可能會因一線城市的政策鬆綁而外流。