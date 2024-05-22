內地首4月在線旅遊消費增77%

近年大家外遊總會上網預訂機票、酒店等產品，內地民眾亦不例外。中國商務部昨日表示，內地首4個月在線旅遊消費額按年上升77.6%，當中又以新中式遊、縣城遊、出境遊較受青睞。

網上零售額逾4.4萬億 至於首4個月全國網上零售額有4.41萬億元（人民幣‧下同），按年增長11.5%，其中實物商品網上零售額佔3.74萬億元，按年升11.1%，佔社會消費品零售總額的比重為23.9%。

另隨着「以舊換新」政策效果逐步浮現，4月份家電和家具網絡銷售額分別增長9.3%和12.2%，較上月加快2.3個百分點和3.2個百分點。首4個月通訊器材、節能家電和體育娛樂用品分別增長20.2%、15.5%和21.6%。

商務部又稱，內地電子商務維持較快增速，並在提升商務領域數碼化水平、促進消費增長、拓展國際合作中發揮積極作用。而由商務部印發的《數位商務3年行動計劃（2024-2026年）》，將開展數商強基、數商擴消、數商興貿、數商興產、數商開放5項重點行動，細化20項具體舉措，全方位提升商務發展數碼化、網絡化、智慧化水平。