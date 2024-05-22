旅業復甦 攜程首季多賺27%

至於按非公認會計準則（non-GAAP）計，攜程上季淨利潤有40.55億元，按年及按季各升96.36%及51.58%，主要受聯營公司利潤貢獻所帶動。期內經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為39.74億元，經調整EBITDA利潤率升至33%。

交通票務貢獻最大 內地遊業務方面，攜程上季內地酒店和機票預訂按年均升逾20%。整體收入有119.21億元，按年及按季各增29.42%及15.31%。

按業務劃分，交通票務繼續是集團收入最大來源，上季有50億元，按年及按季分別升20.3%及21.77%，主要得益於交通票務訂單的增長及季節性影響。

花旗看好次季嗌買 住宿預訂營業收入有44.96億元，按年升29.19%，按季升15.19%。另旅遊度假收入按年及按季各增1.28倍及25.42%，至8.83億元。

投行花旗最新發表的研究報告指，攜程在審慎控制營運開支下，仍有能力實現穩固收入增長，其利潤率未來有望上升；考慮到內地市場復甦，以及去年同期出境遊的低基數效應，認為該股次季展望會較理想，故予「買入」評級，美股目標價為55美元。

期內，交通票務服務收入上升25.6%至17.36億元，當中國內及國際機票銷量分別增長30%及超過2.6倍。住宿預訂服務收入升15.6%至9.64億元，國內及國際酒店客房間夜銷售量分別增長10%及逾1.5倍。

同程旅行稱，對今年中國旅遊行業的增長保持樂觀態度，看好出境旅遊市場的增長，而國際航班的穩步恢復和各國簽證政策簡化將進一步促進市場復甦。同程旅行昨收市跌2.75%，報21.2港元，成交2.64億港元。

攜程集團首季業績摘要 攜程股價走勢