Yen兌港元又跌穿5算 日官員憂礙加薪

日圓匯價連跌3日，昨日曾跌至156.22兌每美元，每百日圓兌港元為4.99。日本財務大臣鈴木俊一表示，對日圓疲弱帶來的衝擊及日圓貶值對提高工資的影響感到擔憂，強調政府的主要目標之一是實現工資增幅超過物價升幅，但若然物價居高不下，即使工資上漲亦很難達到這個目標。

雖然愈來愈多人預計日本央行將於6月加息，但美日息差收窄縱不利套息交易，或仍不足以抑制針對日圓的投機行為。FXEmpire分析師從技術面切入，指日圓兌每美元受制多條平均線阻力，證實了日圓走弱的信號，預料圓匯將向着157至158，甚至4月29日34年低位160.209進發，然後才進入超賣區域。

東京酒店料掀加價潮 日圓貶值，針對遊客的酒店業已迎來加價潮。日媒引述房地產數據分析公司STR的數據顯示，單計去年東京以日圓計酒店漲價37.9%，高於倫敦和新加坡酒店價格的升幅。另有分析預料，明年開幕的東京JW萬豪酒店、2026年開幕的東京日本橋華爾道夫酒店，其房價屆時亦將較同業的同級酒店更高。

亞洲區股市昨日普遍下跌，其中日經平均指數收報38,946點，跌122點或0.31%。澳洲普通股指數收報8,120點，跌11點或0.15%。南韓首爾綜合指數收報2,724點，跌17點或0.65%。

南韓海關最新數據顯示，當地5月首20天出口327億美元，按年增長1.5%；進口330億美元，下降9.8%；5月以來貿易逆差3.04億美元。從出口種類來看，晶片出口增長45.5%至61.9億美元；石油產品出口升1.9%；汽車和行動裝置出口分別減少4.2%和9%。