新地簽230億銀團貸款 郭炳聯：續推售住宅

料全年租金收入逾192億 郭炳聯強調，集團在香港的出租物業組合總樓面面積超過3,000萬方呎；隨着集團位於南京的高端購物中心南京國金中心（南京IFC）商場部分開始試業，內地出租物業組合的總樓面面積已增加至約2,000萬方呎。集團截至今年6月底止年度的預計淨租金收入將超過192億元。

展望未來，高鐵西九龍總站上蓋大型發展項目的寫字樓部分將命名為International Gateway Centre（IGC），瑞銀集團將租用其中一座作為其亞太區總部；另正發展位於西九文化區的藝術廣場大樓項目。該兩個項目將與新地旗下的環球貿易廣場（ICC）及兩間豪華酒店共同組成獨特的商業建築群，提供約570萬方呎優質甲級寫字樓樓面。此外，上海徐家匯中心（ITC）最後一期將於2025年竣工。這些新項目將在未來兩至3年進一步強化集團的經常性收入基礎。

港元一個月拆息連升5日 物業發展方面，隨着今年2月全面「撤辣」，香港樓市逐漸復甦，市場對集團最近推售的項目反應理想，未來集團將繼續於新住宅項目準備就緒後迅速推出市場，同時也會推售已落成的待售住宅單位和部分非核心物業，以確保充裕的現金流。

利息方面，昨日香港銀行同業拆息（HIBOR）全線向上，與按揭利率相關的一個月拆息報4.44155厘，升12.15點子，連升5天，創逾一個月新高。隔夜拆息升25.44點子至4.06226厘；一星期拆息升19.88點子至4.26518厘；3個月拆息升4.71點子至4.73333厘；12個月拆息升3.27點子至4.95569厘。

港元一個月拆息走勢