港股回吐415點 科指跌幅兩月最傷
港股昨日受壓，恒生指數急跌逾400點，終止連續3日升勢，南下「北水」淨買入規模按日大減81%至僅4.72億元，全日成交額1,506.33億元，微縮3.76%。
恒指昨日低開162點，其後愈跌愈有，最多插460點，低見19,175點，收報19,220點，挫415點。國企指數跌144點或2.07%，報6,820點；科技指數失守4,000點關口，收報3,980點，跌154點或3.74%，為逾兩個月最大跌幅。
京東擬發15億美元票據
大型科技股拖低大市，京東集團(09618)在港股收市後宣布，擬發售15億美元的5年期可換股優先票據，可於30日內最多增購2.25億美元的票據，集資所得將用於同步回購，在公開市場回購普通股或美國存託證券，以及用作拓展海外業務、完善供應鏈網絡及補充流動資金。京東港股跌3.5%，收報132元，美股盤前亦一度急瀉6%。
極端天氣開市諮詢7月揭盅
資深股評人陳炳強表示，美國通脹緩和、減息憧憬升溫，間接地可助港股向上，惟恒指兩萬點關阻力大，他亦指如大市上升時成交量下跌，或代表是次反彈已完結。
另外，昨日香港天文台曾發出紅色暴雨警告信號，引起市場進一步討論有關惡劣天氣下開市安排。同時再有本港官員表示，7月會公布香港交易所(00388)在極端天氣下運作的諮詢結果，並強調政府一直都表示會在7月公布做法，而非在7月就會執行，並會按諮詢結果及實際操作推行，而實際運作涉及交易和交收的問題，並牽涉營運單位的準備及實際系統配合，確保操作不會製造任何對日常交易不方便的情況。
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