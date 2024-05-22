港股回吐415點 科指跌幅兩月最傷

恒指昨日低開162點，其後愈跌愈有，最多插460點，低見19,175點，收報19,220點，挫415點。國企指數跌144點或2.07%，報6,820點；科技指數失守4,000點關口，收報3,980點，跌154點或3.74%，為逾兩個月最大跌幅。

資深股評人陳炳強表示，美國通脹緩和、減息憧憬升溫，間接地可助港股向上，惟恒指兩萬點關阻力大，他亦指如大市上升時成交量下跌，或代表是次反彈已完結。