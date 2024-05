摩通：中國是海外重點市場

戴蒙暗示5年內卸任CEO

作為公司創始人兼代表人物的戴蒙,今年已68歲,以往談及何時退休,永遠都回答「仍有5年」。不過,最近終於一改口風,被問及打算擔任舵手多久時,他稱「時間表已經不再是5年。」(The timetable isn't five years anymore),並表示摩通的接班人計劃「進展順利」(well on the way),似乎在暗示自己或隨時會退下火線!