摩通：中國是海外重點市場

摩根大通行政總裁（CEO）戴蒙（Jamie Dimon）（圓圖）表示，鑑於地緣政治緊張局勢及通脹持續，經濟前景存在風險。不過，在海外市場方面，中國仍是重點。

摩通資產及財富管理行政總裁Mary Erdoes指，目前如果要成為全球投資者，就必須對中國進行實地調研，了解中國的情況及動態十分重要。她並透露，戴蒙等人將於本周稍後往中國參加該行主辦的年度會議。

戴蒙暗示5年內卸任CEO 作為公司創始人兼代表人物的戴蒙，今年已68歲，以往談及何時退休，永遠都回答「仍有5年」。不過，最近終於一改口風，被問及打算擔任舵手多久時，他稱「時間表已經不再是5年。」（The timetable isn't five years anymore），並表示摩通的接班人計劃「進展順利」（well on the way），似乎在暗示自己或隨時會退下火線！

戴蒙在2005年底出任行政總裁，之後到底由誰人掌舵的問題籠罩整個行業。今年較早時，他將部分資深助理調至新的資深職位，讓其獲得更多公司管理經驗，同時為潛在繼任人做好準備，當中包括商業與投資銀行聯席主管Jennifer Piepszak，以及零售銀行部門主管Marianne Lake，二人都曾任職於商業及零售銀行部門，被視為潛在接班人選。

他稱，其繼任人可能來自內部，因為許多現任高管都有在不同部門工作的經驗；至於其個人去留，則取決於董事會，坦言：「我有一如既往的活力，這很重要，當我不能做好準備並全力以赴時，基本上我就應該離開」。