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港股指數

2024年05月20日(一) 收市指數
收報 升/跌 升跌幅
恆生指數 19,636.22 82.61 0.42%
國企指數 6,964.99 30.29 0.44%
恆生科技指數 4,135.38 22.79 0.55%
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