鰂魚涌工廈大宗放盤 一籃子物業市值2.9億

活化工廈帶動市場交投保持活躍，有業主趁勢放售鰂魚涌東祥工廠大廈一籃子單位及8個車位，市值約2.9億元，料為該廈近年較大宗的放盤個案。

世邦魏理仕獲業主委託代理出售上述物業，樓面面積合共約47,920方呎，物業分布於該工廈不同樓層，獨立單位面積由約2,324至4,600方呎，部分相連單位面積更可達7,980方呎。高層單位景觀開揚，部分可享維港海景。

該公司香港資本市場部副董事戴震冲表示，買家可商議購買獨立單位或連車位一同購入，甚至整個組合一併考慮，單位意向呎價5,000多元起。該大廈主要用戶包括儲存倉、建築設計公司及印刷公司等。

宗教團體買新蒲崗工廈 此外，紅磡富德中心3樓全層工廈單位。業主叫價約1.32億元放售，平均呎價約4,296元。仲量聯行指出，該物業建築面積約30,723方呎。該公司資本市場部資深董事譚蔭培稱，單位可望全海景，現由業主自用，將以交吉出售。

另方面，利嘉閣（工商舖）文啟軒透露，據土地註冊處資料，新蒲崗六合街8號六合工業大廈高層相連單位，建築面積共約7,086方呎，以2,480萬元易手，平均呎價約3,500元，新買家為宗教團體。

核心區錄地舖成交。中環閣麟街28號地下連入則閣樓，以約3,780萬元登記售出。該地舖面積約900方呎，閣樓面積約400方呎。