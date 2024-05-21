公居屋成交：朗屏邨未補價123萬沽 劈11%

未補價第二市場交投向上，不少購買力轉往入場門檻較低的公屋單位，元朗朗屏邨有兩房單位，兩個月減價約11%，僅以123萬元成交。

放盤減少，部分居二客加快入市步伐。世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山居屋富輝花園2座高層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，放盤約10日，累減30萬元，於第二市場以320萬元成交，呎價約7,425元。

市區單幢居屋成搶手貨。中原廖忠堅稱，藍田康瑞苑中層4室，實用面積約645方呎，三房間隔，降價87萬元，以443萬元綠表價易手，呎價約6,868元，新買家為首置客。

港島東居屋議幅收窄。該行鄭俊輝表示，筲箕灣東旭苑E座高層2室，實用面積約650方呎，套三房設計，以760萬元放盤，只減價30萬元，即獲白居二客以730萬元購入，呎價約11,231元。