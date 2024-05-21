新盤概況：帝景園兩伙售逾億 YOHO Hub II累沽417戶

朗賢峯IIB成交價733萬 市場消息指，最新沽出的單位包括第3座14樓A室三房戶，實用面積約1,520方呎，以約5,200萬元售出，呎價約34,211元。據悉，該盤由2月底至今已沽約36伙，套現逾20億元。

同系元朗站The YOHO Hub II次輪餘貨續被消化，昨日沽出兩伙極高層單位，共涉2,334.83萬元。當中，第8座57樓F室頂層，實用面積526方呎，三房間隔，成交價952.08萬元，呎價約18,100元。該盤累沽約417伙。

21 BORRETT ROAD四房標售 其他豪宅盤亦加快推售步伐。長實集團( 01113 )發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，落實周五起標售3樓6號單位，實用面積2,169方呎，四房間隔，招標期至5月31日。

會德豐地產旗下已屆現樓的屯門掃管笏NAPA，亦於同日招標D11洋房，實用面積1,793方呎，四房間隔，連703方呎花園及465方呎天台。

該公司牽頭的啟德MIAMI QUAY I，自現樓重啟銷售後，已售出約22個單位，包括昨日以1,850.3萬元賣出第1座22樓A室，三房間隔，以實用面積716方呎計算，呎價約25,842元。

One Wood Road短期開價 有全新盤登場，由盈信控股發展已屆現樓的灣仔One Wood Road，部署明日率先對傳媒開放現樓示範單位。該公司代表游國輝表示，項目提供42伙，由收購價連同建築成本的總投資額接近10億元，正積極考慮短期內開價。項目定位為精品住宅。

項目已委託利嘉閣獨家代理銷售，該行總裁廖偉強相信，該盤可以吸納內地客及投資者，本月的一手成交量已突破1,000宗。資料顯示，全盤單位實用面積460至1,284方呎，主打的兩房戶型佔約九成。

游國輝（左）表示，One Wood Road於去年底已獲批入伙紙。右為廖偉強。