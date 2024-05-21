市區豪宅頻損手

海璇6年料貶40% 君頤峰傳蝕千萬 市區豪宅業主持貨力向來較強，惟近期罕現多宗損手個案。北角海璇一房單位樓價險守千萬元關口，據悉，最新成交價較約6年前料貶值逾40%，另外，何文田君頤峰大單位市傳以6,850萬元成交，較2018年購入價帳面蒸發約1,000萬元。

資料顯示，上述海璇高層單位，實用面積約370方呎，以1,068萬元登記售出，呎價逾2.8萬元，原業主於2018年一手購入。

迎海˙星灣複式輸1503萬 何文田屋苑亦連錄貶值成交。消息透露，君頤峰一個高層戶，實用面積逾1,900方呎，五房間隔，曾叫價7,500萬元，終連一個車位售出，呎價逾3.5萬元。較原業主約6年前購入價，樓價跌約12.7%。

即使供應向來罕有的特色戶，近日都要蝕賣。世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山迎海‧星灣複式單位，實用面積約3,108方呎，曾叫價4,500萬元，放盤約7個月，連雙車位以4,100萬元售，呎價約13,192元。原業主於2018年購入，帳蝕1,503萬元，即貶值約26.8%。

逸瓏灣II降價500萬轉讓 大埔白石角半新盤為近年供應重災區。中原梁廣成指，逸瓏灣II高座8座中層A室，實用面積約2,024方呎，望海景，降價500萬元，以3,800萬元售出，呎價約18,775元，原業主持貨約8年帳蝕約115.7萬元。美聯楊浩然稱，大埔天鑽5座低層A室，區內專才家庭議價後以1,070萬元承接，不足4年帳面貶值約16%。

中細價屋苑蝕讓潮持續，大角咀港灣豪庭連錄兩宗損手個案，蝕幅均超過10%。香港置業曾家輝表示，屋苑4座低層C室三房單位，減價約18萬元，以722萬元易手，呎價約15,394元，約兩年帳面虧損約110萬元，約4年帳面虧損約105萬元。

南豐新邨做價10年低 中原許偉業透露，葵涌廣場2座低層F室收租物業，亦以625萬元售出，呎價約12,677元。原業主持貨約6年，帳面虧損128萬元離場。

大型屋苑方面，該行余仲平指，荃灣愉景新城1座高層A室，套三房設計，以863萬元沽出，呎價約12,785元。原業主於2019年中購入，期內跌價113.8萬元或約12%。

市場消息稱，鰂魚涌南豐新邨11座低層兩房單位，日前只以約430萬元成交，呎價約10,997元，較2014年購入價帳面僅升值約5萬元，貼近約10年前價位。

豪宅單位蝕讓個案